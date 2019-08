Juba 2008. aasta suvest tullakse Käsmu ja saadakse folgil kokku.

Folgi Iiri aasta projektijuht Taimi Veedla ütles, et tema arvates on iiri muusikas midagi, mis on kõikides eestlases olemas. "Ja see äratundmine, et me oleme nii sarnased," lausus ta.