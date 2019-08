Kunstihoone avab jõulise ja kehalise näituse

Tallinna Kunstihoones on 17. augustist avatud Kate Lyddoni ja Angela Maasalu näitus "Throbwerk", mille kohalolu on ühtaegu kehaline – mitte kõrvalt vaatav, vaid tugevaile tunnetele reageeriv – ja häälekas – mitte sosistav. Olles valus, naljakas, poeetiline ja julm, osutab see kunstnikuks olemise ühele võimalusele tänapäeva ühiskonnas.

Eesti kunstnike õpikohtadest eelistatumaid on olnud London. Sealt tullakse enamasti tagasi haritud kontseptualistidena, terava analüüsi- ja kriitikameelega kunstnikena. Aga on olemas ka teistsuguste kunstnike Inglismaa, teine London, kus sentiment on peopesal ja emotsioonid laes. Tartus, Tallinnas ja Londonis kunsti õppinud Angela Maasalu ning briti kunstniku Kate Lyddoni näitus sellele osutabki.

"Põikpäised, emotsionaalsed ja kirglikud, kujutlusvõimet, vaistu ja intuitsiooni usaldavad, pole kumbki kunstnik teinud numbrit väljendusvahendite ajakajalisusest. Töötades argiste, intiimsete ja isiklike teemadega, on nad neist välja võlunud midagi üdini jõulist ja kehalist, oma naiselikkust füüsiliselt maksma panevat," kirjutab näituse eessõnas kuraator Tamara Luuk.



Alice Butleri värvikas essee "Tunne tukseid" ei jää kunstnike lopsakale väljenduskeelele alla, kui ta väidab: "Lyddoni kehad pungitsevad, veritsevad, moonduvad, immitsevad ja ilatsevad. Nende armetud ihud – täis sügavsiniseid, roosasid ja rohelisi – on rahutud, vilkad ja aplad /…/ Kuigi Angela Maasalu maale ja joonistusi asustavad hõredamad ning kriipivamad olendid, määrab siingi teose narratiivi või emotsionaalse intensiivsuse värv. Võimsas, autobiograafilise kogemuse fragmentidest moodustatud taaskujutluses muutub süda – niipalju kui see on seotud iha, alanduse, haavatavuse ja kaotusega – teose nii-öelda organiks, visuaalse tõlke tuksuvaks masinaks /…/ Füüsilisest emotsionaalseni osutavad Lyddoni ja Maasalu figuratiivsed teosed erinevale tegevusele, mis traditsiooniliselt on naiste kogemust määranud. Aga ka sellele, kuidas kapitalism on sundinud naised sünnitajateks ja kannatajateks, pannud neid palgatöö pärast ebakindlasse olukorda. See, mis on tehtud tähtsusetuks ja nähtamatuks, see, mis on maha vaikitud, on hoolitsuse ja armastuse "töö"."