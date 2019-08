Andrus Rõuk. Luuletused

"Et meil on välja kuulutatud igavene meestepäev, valge rassi rõõmutrall ja suitsutare ainuõigsus, siis puhtalt, ise mehena, kirjutasin meestepäeva tähistamiseks luuletuse. Seda luuletust võib lugeda ja laulda iga päev, sest kõik päevad on meestepäevad peale 8. märtsi, kui kommarid ja sotsid viivad naistele õisi, mida femmarid prügikasti heidavad. Aamen," kirjutab Jürgen Rooste sissejuhatuseks oma luuletusele "Tõeline mees".