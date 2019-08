Alasti Hemingway saabub kahes formaadis Pärnusse

Peter Diemi maalid põhinevad tuntud ameerika kunstniku Waldo Peirce'i hõbedastel fotodel. Peirce pärandas unikaalsed ülesvõtted pojale Michaelile, see kinkis pildid hollandi kunstnikule Peter Diemile. Diem aga maalis ladina-ameerikalike päikse-taeva-mere-värvidega sarja alasti Hemingwayd püüdmas elu suurimat kala.

"Prantslastel on kõnekäänd – meie sõprade sõbrad on meie sõbrad. Minu kauane sõber on Peter Diem, tema sõber USAS on Michael Peirce, Michaeli isa oli Waldo Peirce, tema sõber oli omakorda Ernest Hemingway," ütles Mark Soosaar näituse saateks.

Korraldaja Soosaare sõnul oli väljapaistva hollandi kunstniku Peter Diemi ammune soov tuua maalisari ja Pierce'i fotolugu alasti Hemingwayst Eesti suvepealinna ning kuni 1. septembini saabki seda nautida Uue Kunsti Muuseumis, XXVI aktinäituse "Mees, Naine, Vabadus" kahes saalis.

16. augustil kell 17 juhatavad Uue Kunsti Muuseumis Hemingway-näituse sisse kirjanikud Rein Veidemann ja Jüri Talvet, kes arutlevad, kes ikkagi oli Hemingway, kui tohutu on tema panus maailmakirjandusse ning kes on meie tänased Hemingwayd eesti kirjanduses? Rein Lang saabub muljetega Hemingway kodust Key Westis ning kinolinale astub Hemingway reinkarnatsioon Spencer Tracy esituses 1958. aastal sündinud filmist "Vanamees ja meri".

"Pole kuigi palju kirjamehi, kes end lühijutuga maailmakirjandusse raiunud oleks. Ernest Hemingway oma "Vanamehe ja merega" 1952. aastal seda aga tegi," kommenteeris Mark Soosaar. "Lugu vanast kalurist, kelle purjepaadi hiigelkala mööda Golfi hoovust ulgumerele vedas, kuulis Hemingwy 1932. aastal Havannas. Kulus paarkümmend aastat, et kuuldud loost küpseks igavikuline kirjandusteos inimese võitlusest stiihiaga. Vahepeal jõudis kirjanik käia Hispaania kodusõjas ning hoomata II ilmasõja õudusi. Jõudis sündida ka romaan "Kellele lüüakse hingekella". Ja kuigi "Vanamees ja meri" maalib vaid dramaatilise pildi oma elu suurima kala püüdnud mehest, kelle õnne hävitavad verejanulised haid, räägib Hemingway palju enamast kui vaid ühest erandlikust juhtumist ookeanil."

Nobeli preemia lauraadi Ernest Hemingway sünnist möödus juulis 120 aastat.