ERSO mängib Paavo Järvi juhatusel Richard Straussi "Alpisümfooniat"

Äsja renoveeritud Noblessneri valukoda on oma avarusega ideaalne paik Richard Straussi suurele orkestrikoosseisule kirjutatud "Alpisümfoonia" esitamiseks, kommenteeris orkestri esindaja. ERSO esituses on teos seni kõlanud vaid ühel korral – aastal 2005 Eri Klasi juhatusel.

Kontserdi esimeses pooles kõlab Sibeliuse sümfooniline poeem "Tapiola" ja Sumera viimaste teoste hulka kuuluv tšellokontsert, mille esiettekannet 20 aastat tagasi Hollandis juhatas samuti Paavo Järvi, kes on nimetanud Sumerat üheks oma lemmikheliloojatest ning on ERSOga salvestanud ka Sumera autoriplaadi. Kui esiettekandel ja plaadistusel esitas soolopartii tšellist David Geringas, siis nüüd kõlab see ERSO tšellorühma kontsertmeister Theodor Sinki esituses. Mitmekülgse ja karismaatilise interpreedina on Sink kiirelt kerkinud Eesti muusikaelus silmapaistvale kohale. 2017. aastal pälvis ta kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia särava hooaja eest solisti ja orkestrandina.

Paavo Järvi on koos ERSOga salvestanud mitmed heliplaadid, sealhulgas Eesti muusikutele esimese Grammy toonud CD Sibeliuse kantaatidega. 15 hooaega Saksamaal Bremeni Deutsche Kammerphilharmonie ja neli hooaega Jaapani NHK sümfooniaorkestri peadirigendina tegutsenud Paavo Järvist saab eelolevast sügisest ka Zürichi Tonhalle-orkestri peadirigent. Lisaks seob teda tihe koostöö juba mitmendat hooaega rahvusvahelistel turneedel käiva Eesti Festivaliorkestriga, samuti oma endiste orkestrite Orchestre de Paris', Frankfurdi Raadio sümfooniaorkestri ja Cincinnati sümfooniaorkestriga.