Meditatsiooniks kohtuvad Argo Vals ja Andres Noormets

Sündiv "Maailmaränd" ei ole kontseptuaalne ega poliitiline, vaid lihtsalt ühe hetke pikendamine ajas ja ruumis. Valsi ja Noormetsa paeluvad helid, mis hingavad vabalt, sügavalt ja rahulikult. Andrese viimaste aastate luuletused moodustavad päevikulaadse rännaku mööda maailma. Argo on atmosfäärivõlur, kelle õhuline helikeel on samuti rändav ja otsinguline.

Kontserti kuulatakse lamades. Võimalusel palutakse kaasa võtta lamamisalus ja pleed.

Andres Noormets on lõpetanud EMTA lavakunstikooli, tegutseb lavastaja ja näitlejana Viljandi teatris Ugala ning loovjuhina Raadioteatris; lisaks on vabakutseline lavakujundaja, õppejõud, raadiotööline ja dramaturg. Tekste on Noormets kirjutanud teatrile, televisioonile, raadioteatrile, ajakirjandusväljaannetele ja laululoojatele. Ta on avaldanud kaks luulekogu: "Siesta oktoobris" ja "Kõigel on maailmas kohta". Lisaks kuulub ta loomingulisse ühendusse nu.unioon ja improgruppi European Action Theater Ensemble. Ta on tegelenud üle kahekümne aasta tegevusliku improvisatsiooniga (action theater/AT) ja on üks üheksast litsentseeritud AT õpetajast Euroopas.

Argo Vals on muusik, elav-elektroonika artist ja kitarrist. Ta heliloomele on omane õhulisus, gruuv, vastandlikkus ja pidev otsingulisus. Muusikaga on ta tegelenud pea terve elu, kuid omaloomingu salvestamist alustas aastal 2006. Lava-elektroonika maailma, millega ta praegusel ajal kõige aktiivsemalt tegeleb, sukeldus kaks aastat hiljem. Seni on Argo andnud välja kaks täispikka sooloalbumit ("Tsihcier" 2012 ja "Nokturn" 2015). Ta on loonud muusikat mitmetele tantsulavastustele ja eelmisel aastal Henrik Ibseni teosele "Naine merelt", mille lavastas Ugala teatrile Andres Noormets.

29. augustil saab Vilde muuseum 73aastaseks.