Tooli uus singel tegi Billboardi edetabelis pikkusrekordi

Progressiivset metalit viljeleva Tooli pikalt oodatud jõudmine voogedastus- ja allalaadimisteenuste platvormidele on end ära tasunud. Peale selle, et eelmised albumid teevad edetabelites ilma, saavutas ansambli uusim singel juba omaette rekordi.

Kuigi Tool oli aastaid keeldunud nn digirongile hüppamisest, siis ansambel lõpuks leebus ja tegi 2. augustil voogedastus- ja allalaadimisteenuste platvormidel kättesaadavaks oma eelmised albumid. Ansambli neli stuudioalbumit ja lühialbum "Opiate" jõudsid seepeale kohe Spotify ja Apple Musicu edetabelite etteotsa, vahendab Consequence of Sound.

Teisipäeval selgus, et 1996. aasta album "Ænima" on naasnud Billboard 200 albumite edetabeli esikümnesse 33 000 albumiühikuga. 1993. aasta album "Undertow", 2001. aasta album "Lateralus" ja 2006. aasta album "10,000 Days" saavutasid müügi ja voogedastuste peale kokku 23–26 000 vastavat ühikut ja jõudsid väljaande HITS Daily Double albumite edetabeli esikahekümnesse.

Tooli uus singel üle 13 aasta ja tuleva albumi nimilugu "Fear Inoculum" on samuti olnud edukas. 10 minutit ja 21 sekundit pikk lugu on läbi ajaloo pikim lugu, mis jõudnud Billboard Hot 100 edetabelisse, olgugi et kohale nr 93.

Uus album "Fear Inoculum" ilmub 30. augustil.