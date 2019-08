Vene post-punk trio Motorama annab Von Krahlis kontserdi

2005. aastast tegutsev Motorama on oma juurtelt post-punk bänd, kes on ajaga loomingusse integreerinud ka new wave'i indie pop'i elemente. Tegutsemisaja jooksul on ansambel välja andnud kaks EP-d ja neli täispikka albumit. Rohkem tähelepanu pälvis Motorama just 2015. aastal ilmunud stuudioalbumiga "Poverty", ent hiljem ilmavalgust näinud "Dialogues" (2016) ja "Many Nights" (2018) väärivad vähemalt sama suurt tähelepanu.

Bändi vokalist Vladislav Parshin kirjeldab Motorama loomingut kui segu nõukogudeaegsest rokkmuusikast ja new wave'ist. "Nõukogudeaegne post-punk ja popmuusika on avaldanud meile tugevat mõju, kuna kasvasime üles sellest ümbritsetult. Nüüd lisame juba tuttavale helipildile oma dimensiooni."

Bänd on Eestis esinenud varemgi: 2012. ja 2015. aasta Tallinn Music Weeki raames. Just 2012. aasta TMW kontserdil õnnestus neil võita Prantsuse plaadifirma Talitres tähelepanu, kellega koostöös sai Motoramast õige pea rahvusvaheliselt tuntud ansambel.