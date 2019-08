Haapsalus toimub rahvusvaheline akvarellifestival

Rahvusvahelise festivali raames peetavates töötubades saavad akvarellimaalijad oma ampluaad avardada. Näiteks Marju Bormeisteri töötoas said nad proovida monotüüpiat ehk värvitrükki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Soome akvarellist Victoria Yaroshik ütles, et varem ei olnud ta graafikast väga huvitatud, kuid nüüd mõtleb, et ta on endale midagi uut leidnud. "Ma olin üllatunud ja mõtlesin, et see on ju graafika, aga see on ilus. Võib-olla ma jätkan sellega ja proovin veel," lausus ta.

Euroopa akvarellistide ühenduste konföderatsiooni festivali võõrustamine on eestlastele esmakordne. 14 riigist on välja pandud 176 kunstniku tööd. Haapsalu on korraldaja sõnul festivaliks väga hea koht.

"Haapsalu on ääretult maaliline, ta on väike kompaktne, inimesed, kes tulevad ei kao ära siin ja siiamaani on tundunud, et me oleme teinud õige valiku, kõik on väga rahul," ütles Eesti akvarellistide ühenduse projektijuht Pille Laub.

Euroopa akvarelliühenduste konföderatsioon loodi 1998. aastal. Asutaja sõnul on väga põnev näha, kuidas erinevate maade kultuur akvarellmaalis väljendub.

"Kui sa siin ringi kõnnid, siis sa saad kohe aru, et näiteks see on Skandinaaviast ja see peab olema Hispaaniast, sest erinevad kultuurid on peegeldatud

erinevates värvides, teemades ja nii edasi," sõnas Euroopa akvarelliühenduste

konföderatsiooni asutaja Piet Van Leuven.

Rahvusvaheline akvarellifestival kestab nädala lõpuni. Haapsalu linnagaleriis asuv põhinäitus jääb aga avatuks augusti lõpuni.