Adamson-Ericu noore kunstniku stipendumi pälvis Ruudu Ulas

Adamson-Ericu muuseumi direktor Ülle Kruus selgitas, et Ruudu Ulas on praegu õppimas väljaspool Eestit Londoni Kuninglikus kunstikolledžis. "Ma loodan väga, et austav tiitel ja 2500 euro suurune Adamson-Ericu stipendium annavad talle inspiratsiooni ja energiat kodumaa kunstielus aktiivsemaks osalemiseks."

Varem on Adamson-Ericu stipendiumi pälvinud Sylvia-Johanna Annus (2012), Ulla Juske (2013), Ats Nukki (2014), noorte kunstnike kollektiiv Rundum (2015), Juss Heinsalu (2016), Anna Kaarma (2017) ja Darja Popolitova (2018).