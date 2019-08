Ilmub John Coltrane'i seniavaldamata album "Blue World"

Van Gelderi stuudios New Jerseys salvestatud 37-minutiline sessioon sai teoks Kanada filmitegija Gilles Groulx' soovil, kes oli palunud Coltrane'il teha heliriba oma filmile "Le chat dans le sac". 10-minutiline osa sessioonist kõlas filmi lõpuosas.

Album masterdati algsete analooglintide põhjal ja see ilmub 27. septembril plaadifirmade Impulse! ja Universal Music alt, vahendab Pitchfork.

"Blue World" on värskeim Coltrane'i arhiivist leitud albumi väljalase, nende hulgas möödunud aasta üliedukaks osutunud "Both Directions at Once: The Lost Album".

Albumi lugude loend:

1. "Naima (Take 1)"

2. "Village Blues (Take 2)"

3. "Blue World"

4. "Village Blues (Take 1)"

5. "Village Blues (Take 3)"

6. "Like Sonny"

7. "Traneing In"

8. "Naima (Take 2)"