Sonic Youthi bassimängija Kim Gordon annab oktoobris plaadifirma Matador alt välja sooloalbumi "No Home Record".

Gordoni esimesel oma nime alt välja antud sooloalbumil on kokku üheksa lugu, nende hulgas "Paprika Pony", "Cookie Butter", "Get Your Life Back" ja "Hungry Baby".

Veidi enam kui aasta tagasi ja 10 aastat pärast viimast Sonic Youthi albumit "The Eternal" andis Gordon koostöös Bill Nace'iga kokku toodud eksperimentaalprojekti Body/Head nime alt välja albumi "The Switch".

Gordon salvestas "No Home Recordi" Sphere'i rantšos Los Angeleses ja selle produtseeris Justin Raisen (Angel Olsen, Yves Tumor) koos Shawn Everett'i (Weezer, Julian Casablancas) ja Jake Meginsky'i täiendava panusega. Albumi pealkiri on võetud Belgia režissööri Chantal Akermani 2015. aasta dokumentaalfilmist "No Home Movie".

Pressiteate järgi käsitleb Gordon albumil kesksete teemadena muu hulgas tarbimiskultuuri ja indentiteeti (ning selle kaubastamist). Gordon sai inspiratsiooni kodulinnast Los Angelesest, kuhu ta naasis pärast mõnda aega idarannikul elamist. "See oli samm, mille põhjustasid mitmed seismilised muutused tema isiklikus elus, ja kahtlemata mängib see rolli "No Home Recordi" lummuses seoses mööduvusega," loetakse pressiteates.

Eelvaatena tulevale albumile jagas Gordon mitte ühte, vaid kahte uut laulu – avalugu "Sketch Artist", mis ilmus koos Loretta Fahrenholzi lavastatud muusikavideoga. Videos astub üles Gordon ise ja telesarja "Broad City" näitleja Abbi Jacobson. Teine lugu on uusväljalase Gordoni 2016. aasta industriaalsinglist "Murdered Out".