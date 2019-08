Ennio Morricone saab tagasi õigused oma filmimuusikale

Morricone väitis, et tema leping Bixioga lõppes 2012. aastal vastavalt 1976. aasta autoriõiguse seadusele, mis lubab autoritel autoriõiguse lepingu 35 aastat pärast teose esmaavaldamist üles öelda. Väidetavalt edastas helilooja Bixiole lõpetamisteate 2012. aastal, kuid ettevõte keeldus autoriõiguste loovutamisest, vahendab Pitchfork.

Helilooja kaotas kohtuasja 2017. aasta oktoobris, kui New Yorgi föderaalkohtunik otsustas, et Morricone'i teoseid tuleb pidada tellimiustööks (inglise keeles works for hire), mille järgi pole heliloojal õigust autoriõiguse lepingut lõpetada. USA teise ringkonna apellatsioonikohus aga tühistas selle otsuse, öeldes, et filmidele tehtud heliribasid ei saa ei USA ega Itaalia seaduste järgi tellimustööks pidada.