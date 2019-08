ERMis uhkeldavad kitlid

Mahukas teos äratab mälestusi kitlikandmisest ja trükikangastest ning ärgitab kõiki vaatajaid oma lugusid kirja panema. Ka töö enda algimpulss on autori nostalgiline mälupilt kuumast suvepäevast 1980. aastate lõpus, kunstnik lillelist sitskitlit kandva vanaema põlvel, hoburehal heina tegemas.

"Installatsiooni valmistamise käigus selgus üllatavalt, et mustrid ja kitlid kõnetavad pea igaüht, kes teosega kokku puutub. Nii sündis otsus mälestusi ka KUMU näitusel koguda. See oli kui tulvavesi, mis paisu tagant vallandus ‒ osa meie mineviku ühismälust ja igapäevatoimetustest, vaade toonasele eluolule hoopis teise nurga alt, mis on väärt valguse kätte toomist," sõnas autor Marit Ilison. Igaüks saab oma mustrimeenutuse või kitliloo kirja panna ka ERMis.

"77 sitsi" on mõtteline järg Ilisoni varasemale teosele "70 puuvillast kitlit" ning selle tarbeks töötas autor hoolikalt läbi Narva Muuseumi Kreenholmi mustrikogud, digiteerides neist 90 mustrit ning taastootes vaid iga kitli jagu uut trükikangast. Kreenholm oli oma peamiselt naistest koosneva 10 000 töötajaga Eesti tööstuskunsti lipulaev, mille hilissotsialistlik tootmisvõimsus vastas Nõukogude Liidu vajadustele ning mille mustriarhiivi on läbi aastakümnete jätnud ajastutruu jälje sajad Narva kunstnikud. Sitsikittel, nõukogude naise peamine töörõivas, oli argielu sümboliks, vastandudes oma romantilisuses Lääne-Euroopa ühevärvilisele tööunivormile.

Suurteos valmis spetsiaalselt Liisa Kaljula kureeritud KUMU näituse jaoks "Sots art ja mood. Kontseptuaalsed rõivad Ida-Euroopast". ERMis asuvad sitsid peasissekäigu juures ja on vaatamiseks väljas napilt üle kuu – kuni 29. septembrini.

Marit Ilison on multidistsiplinaarne kunstnik, disainer ja Kristjan Raua kunstipreemia laureaat, kelle ainulaadne, "sosistavaks luksuseks" nimetatud lähenemine, mis põimib tema kultuurilise tausta ja isiklikud tunded ning keskkonnasäästliku disaini, on püüdnud pilke nii kodu- kui välismaal. Marit Ilison on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia (MA) ja täiendanud end mitmel pool Euroopas. Ta on tegelenud nii moe-, kostüümi-, lava- kui ka ruumikujundustega ning teinud kohaspetsiifilisi installatsioone. Eestis on kunstnik tähelepanu pälvinud projektidega "Magada tahaks/Longing For Sleep", "70 puuvillast kitlit" ja etendusega "NO44: Fantastika" koostöös Mart Kangroga. 2014. aastal Vogue Talent'iks ja 2016. aastal Vogue edulooks tituleeritud Ilisoni loomingut on avaldanud teiste hulgas The New York Times, Vogue, Elle ja L'Officiel. Ilisoni looming on saadaval üle 30-s tipp-butiigis üle maailma