Parima noore laulja preemia sai Ille Saar

Tallinna Raekojas anti 22. augustil üle preemia Noor Laulja 2019. Tallinna Kammermuusika Festivali raames antava auhinna pälvis tänavu ooperilaulja Ille Saar. Milaano Konservatooriumis õppinud sopran on väljapaistva häälematerjali ja sisseelamisvõimega noor kunstnik, kes lõpetas sel aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.

"Olen kuulnud Illet laulmas mitmetel ülesastumistel erinevates kontserdikohtades ja tema anne on avaldanud igal korral tähelepanu," ütles ooperilaulja ja Muusikute fondi PLMF juhataja Pille Lill. "Usun, et seda noort lauljat saame kuulda tulevikus paljudel maailma ooperilavadel."

Preemia on pannud välja pr Mari-Ann ja hr Tunne Kelam ning auhind on loodud noorte annete esiletõstmiseks. Perekond Kelam on pühendanud preemia Marje ja Kuldar Sinkile.

Aastate jooksul on pälvinud 1000eurose preemia väljapaistvad muusikud: aastal 2005 – Oliver Kuusik (tenor), 2006 – Rene Soom (bariton), 2007 – Kädy Plaas (sopran), 2008 – Priit Volmer (bass), 2009 – Maria Veretenina (sopran), 2010 – Arete Teemets (sopran), 2011 – Andreas Lend (tšello), 2012 – Kristel Pärtna (sopran), 2013 – Ivi Ots (viiul), 2014 – Johan Randvere (klaver), 2015 – Pärt Uusbeg (helilooja), 2017 – Raiko Raalik (bass), 2018 – Kadi Jürgens (mezzosopran).

Festival jätkub 23. augustil Hopneri Majas, kus astuvad üles klarnetistid Madis Kari ja Toomas Vavilov, trompetist Neeme Ots ning klaveril saadab Kirill Lissijenko. Kavas on Mendelssohn, Schubert/Liszt, Sutermeister jt.

Festival kestab 30. augustini.