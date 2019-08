Eesti kirikutes peetakse orelimeister Gustav Normanni mälestusfestivali

Seekordne orelifestival on juba kolmas ja paikadeks, kuhu festivali kontserdid olid plaanitud, on Viru-Jaagupi, Simuna ja Väike-Maarja (Lääne-Virumaa), Järva-Jaani (Järvamaa) ja Iisaku (Ida-Virumaa) kirikud. Korraldajad on kutsunud kokku muusikuid mitmelt maalt, pannud paika sisuka programmi, kus kõlavad oreli soolokavad või kammerplaanis ansambliõhtud oreliga. Peokavas on 28. juunist tänase, 24. augustini kokku 11 kontserti.

Lisaks Eesti omadele esinevad muusikuid kümnest riigist, mis kinnitab korraldajate rahvusvahelist haaret. Ansamblid Eestist olid Cantores Vagantes ja Meder Consort, avakontserdil 28. juunil Viru-Jaagupi kirikus esines trio Vox Musarum Rootsist. Esinejad Eestist: organistid Marju Riisikamp ja Ines Maidre, lauljad Maria Valdmaa, Kaia Urb, Ka Bo Chan ja Uku Joller, viiuldaja Kaidi Ugandi, organistid Ene Salumäe, Aaro Tetsmann ja Toomas Trass, trompetistid Kaarel Kroonmäe ja Samuel Jalakas, kandlekunstnik Tuule Kann, harfist Lilian Langsepp ja koos temaga tantsija Saile Johanna Langsepp.

Eesti muusikute kavades on olnud orelimuusika maailmaklassikat, silma hakkavad kava "Rännakud viiuli ja oreliga" kus Väike-Maarja kirikus esinesid 30. juunil barokkviiulil Rebecka Karlsson Rootsist ja Marju Riisikamp, või "Tants oreli ja harfiga" 9. augustil Iisaku kirikus (esinejad Lilian Langsepp ja Saile Johanna Langsepp), "Helletused kandlele ja orelile", mil kõlavad Edgar Arro palad eesti rahvaviisidel ning eesti rahvalaulud, esitajaiks Tuule Kann ja Marju Riisikamp 16. augustil Väike-Maarjas.

Festivali tänaõhtusel viimasel kontserdil mängivad noor trompetist Samuel Jalakas, kes on Lasnamäe muusikakooli trompetiõpetaja, ja organist Aaro Tetsmann, kontsert Järva-Jaani kirikus algab kell 18.

Põgusalt ka teistest maadest tulnud kunstnikest: Soomest tuli organist Marko Kupari, Tšehhist, Poolast, Lätist (Liene Kalnciema) ja Leedust üks organist (Jurgita Kazakevičiutė), Leedust veel birbynemängija Vytautas Kiminius (nende kavas Čiurlionise kõrval ka Peeter Vähi), Saksamaalt viola da gamba mängija, Šveitsist flötist ja kaks organisti. Itaaliast oli Eestisse festivalile tulnud koguni seitse organisti, sh Renato Negri 6. augustil Simuna kiriku oreli 130. aastapäeva tähistamisel, mil kavas olid Stanley, Scarlatti, Albinoni, Telemann, Bach. Tegemist on juba noorema generatsiooni kunstnikega, kes meil vähem tuntud, või üldse esmakordselt Eestis.

Orelifestivali koduleht ja buklett tutvustavad lisaks esinejatele huvipakkuvaid andmeid ka mängitavate orelite kõlaregistrite ning ehitusliku isepära kohta. Festivali peakoordinaator on organist Ainar Ojasaar, kes töötab Jõgeva kultuurikeskuse juhatajana ning Simuna koguduse kirikumuusikuna.

Viru-Jaagupist pärit Gustav Normann (1821-1893) on esimene eesti soost orelimeister, kes avas 1840. aastal Tallinnas Uuel tänaval oma orelitöökoja. Ehitas esimese oreli 1847 Tallinna Püha Vaimu kirikusse, ehitanud koduoreleid ja kokku 25 kirikuorelit, sh Harju-Risti, Viru-Jaagupi, Kose, Kuusalu, Haljala, Avinurme, Ilumäe, Ridala, Simuna, Tallinna Jaani (1869) ja Tallinna Kaarli kirikule (1870). Valmistas oreleid ka Soomes.