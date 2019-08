Collegium Musicale avab 10. hooaja Kiievis ja Arvo Pärdi loominguga

"Anda kontsert sellises auväärses kohas – oleme väga rõõmsad, et see võimalikuks osutub ja eriliselt hingepaitav on teha seda Arvo Pärdi muusikaga," ütles dirigent Endrik Üksvärav. Kiievi Püha Sofia peakirik on Kiievis asuv 11. sajandil ehitatud sakraalhoone. Koos Kiievi koobaskloostriga kuulub see UNESCO maailmapärandi nimistusse.

"Collegium Musicale 10. hooaeg saab sellega ka väärika alguse. Kodus jätkub hooaeg muusikapäevaga, mis toob üllatusesinemise, Tobiase "Joonas" kontsertidega, Erkki-Sven Tüüri 60. sünnipäeva tähistamisega helilooja kooriloominguga ning kontsertidega Arvo Pärdi keskuses. Vahepeale mahub veel ka kontsertreis Barcelonasse," lisas Üksvärav.



Tallinnas tegutseva Collegium Musicale asutaja ja dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, eriti oluline on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Koori tegevusaastate sisse jäävad lisaks Eestile kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Liibanonis, Kreekas, Hollandis ja Jaapanis. Festivalidest saab välja tuua näiteks RheinVokal'i ja Schleswig-Holstein'i Saksamaal, Al Bustan'i rahvusvahelise festivali Liibanonis, Moravsky Autumn'i Brnos, Tšehhis ja Wratislavia Cantans'i Poolas. Kollektiividest aga Helsingi barokkorkestri (Soome), Raschér Saxophone Quartet'i (Saksamaa), NFM Leopoldinum'i kammerorkestri (Poola), Eesti riikliku sümfooniaorkestri, Tallinna kammerorkestri ja barokkansambli Barrocade (Iisrael). 2017 võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" grand prix', mis spordis võrdub kuldmedaliga olümpiamängudelt.



Collegium Musicale annab aastas keskmiselt 40 kontserti. Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicale't kolmel korral "Aasta koori" tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Eesti Kultuurikapital tunnustas kammerkoori Collegium Musicale ja dirigent Endrik Üksväravat 2018. aastapreemiaga Eesti koorimuusika särava edendamise ning pühendunud ja kõrgetasemelise tutvustamise eest nii Eestis kui ka välismaal.



Endrik Üksvärav (sünd 1980) on dirigent ja laulja ning Pühalepa muusikafestivali kunstiline juht. Ta on lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004) ning omandanud samal erialal ka magistrikraadi (2011). Õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. 2010. aasta oktoobris asutas Üksvärav kammerkoori Collegium Musicale. Lisaks koorile täidab Endrik Üksvärav ka dirigendirolli; 2017. aastast alates on olnud mitmeid kontserte orkestriga Eesti Sinfonietta, 2018. aastal dirigeeris Üksvärav ka NFM Leopoldinum kammerorkestrit (Poola), andes kokku neli kontserti nii Eestis kui ka Poolas. Kontsertidel tuli ettekandele Erkki-Sven Tüüri, Tõnu Kõrvitsa ja Poola helilooja Gorecki looming. Lisaks Eestile tegutseb Üksvärav ka mujal Euroopas, eriti Hollandis. Eelmisel aastal tunnustas Hollandi kuningas Endrikut silmapaistva ühiskondliku tegevuse eest ordeniga. Elu kõige suurema publiku ja koori ees seisis Endrik Üksvärav tänavu juulis, kui tegi debüüdi laulupeodirigendina.