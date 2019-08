Kirjandustänava festival meenutab Juhan Jaiki, Mati Unti, Heiti Talvikut ja teisi

12.00 Festivali avapauk. Mati Undi pop-up muuseumi avamine. Musitseerib noor akordionist Mihkel Mäekalle Koidula 28 maja ees

Raamatuesitlus. Kristjan Kask "Kui seinad räägiksid". Õiguspsühholoog Kristjan Kask räägib oma raamatust "Kui seinad räägiksid". Lisaks palju praktilisi näiteid, kuidas selgitada, kas vastused on õiged või väärad, kuidas ära tabada valetamist jms. Autoriga vestleb psühholoog Aleksander Pulver. Kirjastus Argo Kirjastuste Liidu telk

David Vseviov: Aleksandr Solženitsõni "Lenin Petrogradis" Kultuurilehe telk

Nukitsa AB ja lugemismängud Lastelugude laada ala

Koomiksite töötuba lastele Keskraamatukogu telk

12.15 Rein Raud. Shakespeare'i loeng. Korraldaja NUKU Tammsaare muuseum

Vestlusring "Mis käivitab draama?". Näitekirjanduse kõrgustest ja karidest kõnelevad Tallinna Linnateatri dramaturg Triin Sinissaar, kirjandustoimetaja Helen Männik, peakunstnik Kristjan Suits ja külalisena Jim Ashilevi. Tallinna Linnateatri telk

Juhan Jaigi muinasjutud. Loevad näitleja Are Uder ja Tondi Põhikooli huvijuht Maire Paluveer. Ilmestavad nukud ja rahvapillid Jaigi telk

12.30 J. K. Rowlingu "Harry Potteri" raamatutest inspireeritud rollimäng noortele (osalejad püüavad kehastada tegelasi neid füüsilises maailmas välja mängides). Eelregistreerimine: kalamaja@tln.lib.ee Kadrioru raamatukogu ja Tammsaare muuseumi hoov

Urmas Vadi ja "Ballettmeister" Kultuurilehe telk

Raamatuesitlus. Aile Alavee romaan "Tasakaalukeel, murumäemaa". Esinevad Aile Alavee ning Kairit Värton Kirjastuse Heleilm taimeteesalong

13.00 "Vilde kirjad Rahelile". Urmas Vadi räägib Eduard Vilde kirjadest Rahelile aastail 1925–1933. Kuulsa kirjaniku salajane dramaatiline armastuslugu, millest säilinud sadakond kirja, on Vadi peagi sündiva näidendi aluseks. Eesti Draamateater lavastab näidendi Eduard Vilde muuseumi ajaloolises interjööris 2020. aasta kevadel. Urmas Vadiga vestleb näidendi kirjutamisprotsessist, Vildest ja suurkujude kujutamisest teatris laiemalt Kairi Tilga. Vilde muuseumi saal

Hoplaa ja uus raamat! Esitlevad Andrus Kivirähk ja Heiki Ernits Lastelugude laada ala

Ettelugemine. Mati Undi "Tühirand". Undi legendaarse lühiromaani loevad täispikkuses ette Argo Aadli, Oliver Berg, Ingmar Jõela, Alo Kõrve, Margus Tabor, Mart Toome ja Kristjan Üksküla. Tallinna Linnateatri telk

Vestlusring Aafrika kirjandusest ja selle tõlkimisest. Vestlevad Heili Sepp, Kaia Sisask, Ulla Kihva Kultuurilehe telk

Raamatuesitlus. Jaan Tamm "Muinas-Tallinna otsimas". Tänavusel juubeliaastal on olnud palju juttu keskaegse Tallinna hansalinna tekkest ja arengust, kuid linna eellugu on palju vanem, kiviaegsete hülgeküttide peatuspaikadest muinasaja lõpu kindlustatud asula ja kaubakohani. Pikk on ka selle uurimislugu. Sellest kõigest räägivad tunnustatud arheoloogid ja ajaloolased Jaan Tamm ja Marika Mägi. Vestlust juhib ajaloolane Andres Adamson. Kirjastus Argo Kirjastuste Liidu telk

Raamatuesitlus. Vladimir Lapin "Soomuslaev Russalka: laev, meeskond, navigatsioon, tragöödia, mälestusmärk." Kohal on autor isiklikult. Nornberg & Co telk

13.30 Lauri Sommeri loeng "Uku Masingu lähiruum". Korraldaja Tallinna Keskraamatukogu Kadrioru raamatukogu (Koidula 12A)

13.45 Aile Alavee loeb luuletusi Kirjastuse Heleilm taimeteesalong

14.00 Adeele Jaago (Sepp) kontsert "Kohtume Vilde akendel". Adeele Jaago – laulude autor ja vokaal, Jaan-Eerik Aardam – kitarr ja vokaal. Kontserdil kõlavad näitleja ja laulukirjutaja Adeele Jaago (Sepp) omaloomingulised palad, mille vahele on põimitud eestikeelset luulet. Autoriteks näiteks Juhan Viiding, Kristiina Ehin, Kreet-Rosin Pindmaa. Adeele ja Jaan-Eerik ootavad kõiki osa saama sellest helide rännakust ning lubavad, et see on üks suur ja soe pai. Kestvus 40 min Vilde muuseumi veranda aknad

Vestlusring "Kui sõna on su saatus". Joonas Hellerma vestleb Rein Veidemanniga tema peagi ilmuvast esseistikakogumikust AHTEV telk

Raamatuesitlus. Merle Karusoo "Tunnistamisi. Mõtteid ja esseid". Vestlevad Merle Karusoo ja Sirje Endre. Kirjastus SE&JS Kirjastuste Liidu telk

Kohtumine Enn Kasakuga Rahvusraamatukogu telk

Teatrijuhi viktoriin. Rein Oja koostatud teatriteemalistele küsimustele õigesti vastates võib võita Eesti Draamateatri sooduspileteid. Eesti Draamateatri telk

Hea Laps meisterdab koos kunstnik Kertu Sillastega Lastelugude laada ala

Hüpikpildi "Minu kirjandustänav" tegemine lastele Keskraamatukogu telk

Esinevad noored luuletajad Marianne Harju, Susanna Mett, Patrick Soome, Maris Pedaja ja Tähte Paalaroos. Kultuurilehe telk

14.45 Aile Alavee loeb luuletusi Kirjastuse Heleilm taimeteesalong

15.00 Heiti Talvik Luigetiigil. Heiti Talvik, legendaarne arbuja, on üks eesti luule omapärasemaid kujusid, kelle luule rafineeritud ja samal ajal lõikav kujundikeel said erilise aura seoses poeedi ränga saatusega Venemaa vangilaagris, kus ta 1947. a suri. Talviku 115. sünniaastapäeva puhul kõlab Luigetiigil tema lugu ja luule. Esitab näitleja Kaspar Velberg. Korraldaja Tallinna Kirjanduskeskus Luigetiik

Luuleklubi: Kirjandustänava eriüritus. Klubis tutvustab üks tuntud luuletaja oma loomingut. Sellele järgneb arutelu ja vaba lava, kus kõigil osalejatel on võimalus enda või teiste autorite luuletusi esitada. Oodatud on kõik, kellele luule huvi pakub Keskraamatukogu telk

Raamatuesitlus. "Lydia Koidula. Luule". Koidula luulet loeb Katrin Saukas, vestlevad Joonas Hellerma ja Sirje Endre. Kirjastus SE&JS Kirjastuste Liidu telk

Luulekirjutamise töötuba suurtele ja väikestele REaD telk

Hoplaa ja uus raamat! Esitlevad Kadri Hinrikus ja Anu Kalm Lastelugude laada ala

Ettelugemine. Anat Govi "Parimad sõbrannad". Iisraeli näitekirjaniku Anat Govi näidendi loevad Alo Kõrve juhtimisel ette Linnateatri näitlejad Epp Eespäev, Piret Kalda ja Anne Reemann Tallinna Linnateatri telk

15.30 Raamatuesitlus. Raivo Pikner "Kilde Eesti Telefilmi päevilt. Kahe mehe meenutusi." Esitleb autor koos kaasautori Andrus Nirgiga Nornberg&Co telk

16.00 Lauri Sommer "Kes on Juhan Jaik?" Jaigi telk

Raamatuesitlus. Tiina Tamman "Vana armastuskiri". Romaani ajendas kirjutama Tallinnas resideerunud Inglise luure agendi Brian Giffey arhiivist leitud kiri, autoriks keegi tundmatu. Allkirjaks on märgitud vaid üks täht – L. Kindlasti naisterahvas, see on kirja sisust selge. See on armastuskiri. Käsitsi kirjutatud, vene keeles, Tallinnas, ilusa käekirjaga, kuupäevaks 6. veebruar 1931, algab sõnadega "Kallis Konstantin". Kuigi ajalooliste isikute kõrval esineb romaanis ka väljamõeldud tegelasi, on Tiina Tamman püüdnud jääda võimaliku ajaloolise tõe piiridesse. Raamatust räägib Tiina Tamman. Kirjastus Eesti Raamat Kirjastuste Liidu telk

Täheke meisterdab koos Tiia Metsaga Lastelugude laada ala

"Kuidas kirjastada iseseisvalt raamatut?" Näpunäiteid jagab Printoni trükikoda Printoni telk

Kas eesti on keskus või perifeeria? Tooma Haugi vestlus Martin Ehalaga Kultuurilehe telk

16.30 Jalutuskäik Riin Alataluga. Kultuuriajalooline Kadriorg Alguspunkt AHTEV telk

17.00 Raamatuesitlus. Triinu Meres "Kuigi sa proovid olla hea". Autoriga vestleb Valner Valme. Triinu Merese uus raamat koondab kaante vahele kolm ulmelugu, kus peamiselt tuleb juttu inimeste rasketest valikutest, võitlust ja mõõgaga vehkimist on napilt, põnevust aga piisavalt. Triinu Meres on avaldanud luulekogu "Lagunemine" (2009), tema lühijutte on ilmunud mitmes novellikogumikus. Merese romaan "Lihtsad valikud" võitis 2017. aasta Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel 2. koha (kahasse Eva Koffi romaaniga "Sinine mägi") ja on pälvinud ohtrat tunnustust kriitikutelt. Kirjastus Varrak Kirjastuste Liidu telk

Kohtumine Annika Laatsiga Rahvusraamatukogu telk

Koomiksitele uued jutumullid Lastelugude laada ala

Luuleesitused: Triin Paja. Luulekogu "Nõges" ja teisi luuletusi. ( T. Paja on Betti Alveri kirjanduspreemia laureaat 2018)Manfred Dubov "Täna leitakse kõik üles" Aime Hansen. Esinejale omane luulelaad on pildiline ja teatraalne ning koos Aimega astuvad lavale ka mitmesugused karakterid. REaD telk

Kultuurisaate "Vasar" avalik salvestus. Maarja Vaino vestleb Peeter Müürsepaga masina müüdist Vikerraadio telk

17.30 Jalutuskäik kunstiteadlase Aleksandra Murrega. Kunsti Kadriorg Alguspunkt Eesti Kunstimuuseumi telk

18.00 Vaba lava. Kõik on oodatud oma sahtlisse kirjutatud luulet lugema REaD telk

19.00 Juhan Liiv 155. Luuleaktsioon "Lähme luulele". Juhan Liivist ja tema loomingust mõjutusi ning inspiratsiooni saanud liivilikku omaloomingut esitavad Toomas Kiho, Jaak Jõerüüt, Veronika Kivisilla ja Berit Kaschan. Liivi originaaltekste loevad T-Teatri näitlejad. Korraldaja Tallinna Kirjanduskeskus Koidula 9 maja ees

20.00 Luulepiknik. Esinevad Doris Kareva ja Asko Künnap koos laulukooriga Vox Populi. Korraldaja Tallinna Kirjanduskeskus Tammsaare muuseumi aed