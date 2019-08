Ilmus Tooli esimene album üle 13 aasta

Ansambel Tool avaldas reedel uue albumi "Fear Inoculum", mida fännid on oodanud juba 13 aastat. Albumi füüsilisel versioonil on seitse lugu ja digiversioon sisaldab kolme lisalugu.

Fännid on seda albumit oodanud vähemalt umbes 2008. aastast, mil solist Maynard James Keenan teatas, et töö uue albumi kallal on õige pea algamas. Sellest ajast saati on fännid aga saanud Keenani kõrvalprojektidest ühe albumi A Perfect Circle'ilt ja kaks albumit Pusciferilt, mõned kohtuasjad, vähemalt kaks skuuteriõnnetust ja korduvalt lubadusi, et uus Tooli album tuleb. Ansamblile tehti pideva edasilükkamise tõttu isegi tapmisähvardusi, vahendab Consequence of Sound.

Uue albumi ootus andis ainest ka paljudele meemidele.

Augusti alguses jagas Tool albumi 10 minuti ja 21 sekundi pikkust albumi nimilugu-avasinglit ja sellest sai kiiresti pikim Billboard Hot 100 edetabelisse jõudnud lugu. Peale selle otsustas Tool avaldada kogu oma diskograafia digitaalselt voogedastusplatvormidel, olles varem muusikat välja andnud rangelt ainult CD-plaatidel ja vinüülidel. Üsna pea pärast seda sisenes 23 aastat tagasi ilmunud "Ænima" ka taas Billboard Top 200 edetabeli esikümnesse.