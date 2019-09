Üle Heli toimub edaspidi üle aasta

Üle Heli ei piira end ühe kohaga, vaid erinevaid sündmusi saab näha nii ERR-i stuudios, Kanuti Gildi SAAL-is, rahvusraamatukogus, klubis Sveta, Kauplus Aasias, Uue Loomingu Majas ULM Koplis, klubis Uus Laine, Rae endises koolimajas paiknevates Vaskjala residentuuri ruumides ja mujal.

"Üle Heli eesmärk on olnud uurida muusika ja heli tähendust ning seoseid teiste kunstivaldkondade ja ümbritseva keskkonnaga," rääkis festivali kunstiline juht Aivar Tõnso.

"Nende n-ö heliüleste tasanditega tegelemisel ja festivali programmi koostamisel on abi andnud teemafookused. Need on erinevatel aastatel üksteisest orgaaniliselt välja kasvanud ja olnud ühel või teisel moel seotud heli ning ruumi vaheliste seoste avastamise ja kaardistamisega nii füüsilisel kui ka mentaalsel tasandil. Nii ongi viiendat korda toimuva festivali eesmärk teha kokkuvõte heli ja ruumi temaatikas," lisas ta.

Festivali programmis haakuvad fookuses oleva heli ja ruumi temaatikaga Tõnso sõnul kõige vahetumal moel ruumilise heliga seotud projektid, näiteks festivali avaakordina koostöös Klassikaraadioga kavandatav Eesti Raadios aastatel 1977–1987 tegutsenud Kvadroraadio meenutamine, SSSS (Sten Saarits, Sven Sosnitski) ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambli kontserdid, Henri Hüti ja Algorütmide helietendus "Objektipaine", Martin Rästa heliinstallatsioon "Mõjuvald" ja heliinstallatsioon "Hargnevate helide stuudio", millele loob tehnilise lahenduse Timo Toots.

Lisaks on kavas Sander Saarmetsa, Juhan Vihterpali ja Liis Viira uudisloomingut esitav ERSO muusikute kammerkoosseis, kollektiivi Cel (muusika: Felix Kubin'i (de) ja Hubert Zemler'i (pl), video: Josephin Böttger (de)) audiovisuaalne retroulmekollaaž "Juxtalektrovision", Kreatiivmootori uue albumi "Mentalblau" esitlus, New Yorgist pärit witch house'i duo White Ring albumi "Gate Of Grief" kavaga seotud esinemine, innuiidi kultuurist inspireeritud Zoë Mc Pherson´i (be) audiovisuaalkontsert "String Figures", Eestist pärit, aga Londonis tegutseva Alo Alliku ja Hispaania päritolu Delia Fano Yela algoritmilist muusikat inimhäälega siduv Roosa Poni, Jaanus Siniväli ja Maria Jönsson (SWE) ja eksperimentaalmuusikagrupi Gunk (FI) kontserdid rahvusraamatukogus, DJ-d Emma DJ (FR) ja December (FR), Erik Alalooga ja Urmas Lüüsi uuesti ellu äratatud Postinstrumentum, Peeter Lauritsa, Kadri-Liis Rääki ja Andres Lõo ühine performatiivne loeng "Kunst antropotseenis / Mammutivile", elektroonikat ja psühhedeelset folki ühendav trio Eeter (Anna Hints, Marja-Liisa Plats ja Ann Reimann) jm.