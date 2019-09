Selgusid Bookeri kirjanduspreemia nominendid

Margaret Atwood astub võistlustulle teosega "The Testmanents", mis on järg 1985. aastal ilmunud "Teenijanna loole" ("The Handmaid's Tale"), vahendas BBC. Uus teos jõuab lugejate ette lähinädalatel. Salman Rushdie kandideerib Bookerile raamatuga "Quichotte".

Bookeri kirjanduspreemia nominendid:

Margaret Atwood "The Testaments"

Lucy Ellmann "Ducks, Newburyport"

Bernardine Evaristo "Girl, Woman, Other"

Chigozie Obioma "An Orchestra of Minorities"

Salman Rushdie "Quichotte"

Elif Shafak "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World"

Möödunud aastal pälvis preemia Anna Burns teosega "Milkman". Seekordne Bookeri kirjanduspreemia võitja selgub 14. oktoobril.