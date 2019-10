Täna selgub Bookeri kirjanduspreemia võitja

Tänavu 50. aastapäeva tähistava Bookeri kirjanduspreemia nominentide hulgas on ka varem preemia võitnud Margaret Atwood ja Salman Rushdie.

Margaret Atwood kandideerib teosega "The Testaments", mis on järg 1985. aastal ilmunud "Teenijanna loole" ("The Handmaid's Tale"). Salman Rushdie kandideerib Bookerile raamatuga "Quichotte".

Auhind loodi 1968. aastal prantsuse Goncourti auhinna eeskujul. Esialgu kandis see rahastaja järgi nime Bookeri-McConnelli auhind. Alates 2002. aastast finantseerib auhinda investfirma Man Group, kelle järgi auhind Man Bookeriks ümber nimetati.

Igal aastal vahetuvas žüriis on tunnustatud kriitikud, kirjanikud ja akadeemikud.

Auhinna võitja saab 50 000 naela.

Bookeri kirjanduspreemia nominendid:

Margaret Atwood "The Testaments"

Lucy Ellmann "Ducks, Newburyport"

Bernardine Evaristo "Girl, Woman, Other"

Chigozie Obioma "An Orchestra of Minorities"

Salman Rushdie "Quichotte"

Elif Shafak "10 Minutes 38 Seconds in This Strange World"

Möödunud aastal pälvis preemia Anna Burns teosega "Milkman".