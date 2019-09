Marie Pulleritsu koostatud kogumikus saab sõna 13 kunstnikku

Teose koostaja Marie Pullerits on vestelnud praegu tegutsevate erinevas vanuses koreograafidega, esitades neile küsimusi kunstniku enesemääratluse, töövahendi, meetodi, tehnika ja loomingu fookuse kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigil on töös ja loometöös perioode, kus sinu töövahend, materjalid ja valdkond võib tunduda kaugem või tekib küsimusi, miks üldse liikuda, miks just see väljendusvahend, miks see töövahend, mis nii tohutult palju nõuab tööd endaga. Sest tantsija ja tantsukunstniku töövahend on ju tema enda keha, nii et see oli selline kergendav äratundmine, et kõigil tantsukunstnikel on oma loometöös erinevaid perioode ja erinevaid küsimusi tantsu ja liikumise kohta," selgitas Pullerits.

Töö sai alguse aasta tagasi Sõltumatu Tantsu Lava korraldatud uurimisresidentuuri ajal ning Marie Pullerits loodab, et raamat pakub huvi nii tantsurahvale kui ka neile, kes kaasaegset tantsu alles eemalt piidlevad.