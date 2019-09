Eesti keeles ilmus kirev ja absurdimaiguline romaan Egiptuse külaelust

Egiptuse külaelu ja fellahite koolielu kujutamine eraldi žanrina pole Quṭbi leiutis, kuid "Külapoiss" on üks eredamaid fellahi-teema esitusi. Võiks lausa väita, et kui egiptlastel on oma "Kevade", siis on see just Sayyid Quṭbi "Külapoiss".

1945. aastal esmatrükis ilmunud "Külapoiss" järgib romantiseeritud realismi vormi, millele lisandub autobiograafilise žanri eripära. Tosinas peatükis kümmet olulisemat külaeluteemat käsitlev romaan annab edasi autori eluloo 6.–14. eluaastani. Rikkaliku sõnavaraga ja Quṭbile eriomases stiilis üksikasjalisi Mūšā olustikukirjeldusi võib pidada toonaste Egiptuse olude väärtuslikuks etnograafiliseks ja sotsiaal-ajalooliseks allikaks.

Luuletaja ja tõlkija Ly Ehini sõnul on "Külapoiss" kirev ja absurdimaiguline tõsilugude sari elust Niiluse-äärses külas. "Vaimupimedus põimub põlise ilmajäetusega, hariduse poole püüdlemist takistavad nii külaühiskonnas juurdunud ebausk kui ka islam. Vanad tavad ja primitiivsed ettekujutused ei taha anda teed uueaegsele elukorraldusele, veel vähem lääne tsivilisatsiooni arusaamadele. Autori poisikesepõlve mälupildid on eredad, valusad ja mõtlemapanevad," on Ehin kirjutanud.

Sayyid Quṭb (1906–1966) sündis väikses külas riigi keskosas. Aastail 1921–1932 omandas ta Kairos kesk- ja kõrghariduse, töötas 1932–1948 Egiptuse haridusministeeriumis, sellal valmisid ka paar luulekogu ning tosin kirjandus- ja ühiskonnakriitilist teost. 1948. aastal hakkas Qutb tõsimeelseks muslimiks ja ütles lahti oma varasemast "islami-eelsest loomingust". 1948–1950 koges ta Ameerika Ühendriikides õppereisil viibides "läänemaailma pahelikkust", mille tulemusel liitus 1950 islamistliku Muslimite Vennaskonnaga. Peagi sai temast liikumise ideoloogiline juht. Alates 1954. aastast kuni elu lõpuni viibis ta valdavalt Egiptuses vanglas, kus valmisid ka tema religiooniteemalised kirjutised, mida tänapäeval peetakse islamiäärmusluse alustekstideks. 1966. aastal poodi Quṭbi Egiptuse ilmalike võimude poolt süüdistatuna riigipöördekatses. Tänapäeval on ta üle maailma tuntud ühtaegu andeka sõnaseadja ja viljaka literaadi ja ka keelatud islamiäärmusluse eestkõnelejana.

"Külapoisi" on araabia keelest tõlkinud, kommenteerinud ning põhjaliku järelsõnaga autori elust, vaadetest ja teostest varustanud Üllar Peterson. Teos ilmus Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas Bibliotheca Asiatica.