Rada7 tähistab oma 20. ja viimast sünnipäeva

Kontsertprogrammi raames esitleb black metal'i ansambel Thou Shell of Death oma aprillis Austria plaadifirma Talheim Records alt ilmunud albumit "Witchery", väliskülalisena astub üles Ühendkuningriigi ansambel Fvnerals, kelle muusikas segunevad doom, post-rock, shoegaze ja dark ambient.



Õhtu jooksul astub üles ka lühialbumi "Doomtowns" välja andnud Ocean Districts ning oma kolmandaks albumiks valmistuv Pärnu kollektiiv Sibyl Vane. Nende vahele mahub üllatusesinejana üle kümne aasta tagasi tegutsemise lõpetanud Leech.



Live-etteasted kulmineeruvad eelmisel aastal albumi "Magnetism" avaldanud Talbotiga. Peo jätkumise eest hoolitsevad peosarjade Beats From The Vault ja SÜNK eestvedajad Anders Melts ja Paul Lepasson ehk 4-got-10 ja Söör Paul.



Ajakava:

19.00 Martin @ Rada7.ee

20.00 Thou Shell of Death

21.05 Fvnerals (UK)

22.00 Ocean Districts

22.55 Leech

23.50 Sibyl Vane

00.40 Talbot

01.30 DJ 4-got-10 & Söör Paul