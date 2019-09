Danny Brown avaldas uue albumi esimese videosingli

"See on minu versioon püstijalakomöödia albumist," selgitas Brown pressiteates. "Suurem osa praegustest lähedastest sõpradest ei ole räpparid – nad on koomikud ja näitlejad. Nii et ma tahtsin luua midagi, kus segunevad omavahel huumor ja muusika. Midagi, mis on naljakas, aga mitte paroodia."

Uue albumi tegevprodutsent on Q-Tip, kelle kohta märkis Brown, et seal eksimisruumi ei olnud. "Q-Tip tahtis, et ma naaseksin tagasi loo "Greatest Rapper Ever" aega. Ma pidin peaaegu et uuesti räppima õppima – midagi egosurma sarnast. Ta andis mulle muusika suhtes täiesti uue perspektiivi. Siit on võimatu enam vanade viiside juurde naasta."

Teiste produtsentide hulgas teevad albumil kaasa Paul White, Flying Lotus, Standing on the Corner ja JPEGMAFIA. Külalisesinejatena astuvad üles Run the Jewels, JPEGMAFIA, Blood Orange ja Obongjayar.