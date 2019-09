Suri Ameerika fotograaf Robert Frank

Šveitsis sündinud fotograafi raamat "The Americans" ("Ameeriklased"), mille sissejuhatuse kirjutas tema põlvkonna hittkirjanik Jack Kerouac, aitas oma 83 fotoga muuta fotograafia suunda, eirates fotograafia mitmeid tolleks ajaks välja kujunenud tavasid, vahendab The Guardian.

Leica 35mm kaameraga pildistatud mustvalgeid pilte peetakse tema meistritöödeks ja need keskenduvad tegelastele Ameerika elu äärealadel – alates teismelistest armastajatest ja vabrikutöölistest kuni mootorratturiteni. New Yorkeri kriitiku Janet Malcolmi poolt nn fotograafia uue aja Manet'ks nimetatud Franki peeti nn hetkeülesvõtte esteetika isaks, kel õnnestus jäädvustada spontaanseid hetki justkui möödaminnes.

1960. ja 1970. aastatel sai Frankist vastukultuuri käilakuju ja ta kehtestas end filmitegijana. New York Times'i filmikriitik Manohla Dargis on nimetanud Franki viimase poole sajandi üheks olulisemaks ja mõjukamaks Ameerika sõltumatuks filmitegijaks. Tema lühifilmides astusid teiste hulgas üles Jack Kerouac, Allen Ginsberg ja Alice Neel.

Frank tegi ka dokumentaalfilmi "Cocksucker Blues", mis rääkis The Rolling Stones'i 1972. aasta kontsertturneest Ameerikas ja mille eest ansambel ta kohtusse kaebas, et takistada selle avaldamist, kuna see näitas seda, kuidas bänd ja nende naisfännid koos narkootikume tegid. Film pandi kõrvale ja selle asemel avaldati 1972. aasta turneest teine dokumentaalfilm, "Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones".

Muusik Lou Reed on oma raamatus "The Lines of My Hand" 2004. aastal kirjutanud, kui palju ta Franki loomingut imetles.

Franki isiklik elu oli ka üksjagu traagiline: kõigepealt sai 1974. aasta lennuõnnetuses Guatemalas surma tema 20-aastane tütar Andrea ja 20 aastat hiljem võttis pärast pikka võitlust skisofreeniaga endalt elu tema poeg Pablo. Teda jääb leinama tema naine ja kahe lapse ema, kunstnik June Leaf.