Marta Stratskas avab Berliinis soolonäituse

Stratskas tegeleb metafüüsilisel tasandil elu kui mööduva nähtusega ja arutleb isikunäitusel inimeksistentsi hapruse ning sellega seonduvate uskumuste üle. Tema tööd on inspireeritud olemuslikest küsimustest: Kust me tuleme? Kes me oleme? Miks me oleme? Mis on elu mõte? Mis juhtub pärast surma?

"Olen inspireeritud religioonist ja müütidest, kuna just usu kaudu otsivad inimesed tihtilugu oma probleemidele vastuseid. Võib öelda, et kunst on oma üdis alati religiooniga seotud olnud, sest see loodi algselt teispoolsusega - igaviku ja Jumalaga - suhtlemiseks. Tunnen seega vajadust minna sügavamale ja kaugemale kui elu, et olla suuteline portreteerima subjekti selle eheduses," selgitab Stratskas.

Stratskase varasemas loomingus on olnud arutluse all nii inimolemuse sisemaailm ("Inside Out // Konvertierung"), surm ja igavikulisus ("Crossroads") kui ka armastus ja puhastumine ("I Let Love In"). "Konvertierung II" on jätk kunstniku muundumistele läbi viimaste aastate näituste konkreetsest abstraktsemaks.

"Konvertierung II" on Marta Stratskase teine soolonäitus Berliinis. Tema esimene isikunäitus "Inside Out // Konvertierung" toimus Eesti Majas. Varasemalt on kunstnik osalenud grupinäitustel "Ungemütlich VI" Forum Factory's, "Ventilator: vom Winde verweht" projektiruumis Ventilator 24 ja "Ungemütlich V" Willner Brauereis.

Marta Stratskas (s 1986) on Berliinis elav eesti kunstnik. Ta on omandanud Eesti Kunstiakadeemias maalikunsti erialal bakalaureusekraadi 2008. ja magistrikraadi 2016. aastal. Eesti Kunstnike Liidu liige on ta alates 2014. ja esinenud näitustel alates 2010. aastast.

Marta Stratskase isikunäitus "Konvertierung II" on Living Gallery Berlinis avatud 18. septembrist 5. oktoobrini.