Teater Tuuleveski tõi lavale Bulgaaria lavastaja "Tuhkatriinu"

Bulgaaria nukulavastaja Sabi Sõbjev on Eestis esimest korda. Varem on ta lisaks kodumaale lavastanud Poolas, Küprosel, Serbias ja Tšehhis. Lavastaja tunnistas, et temale oli Jõhvis lavastamine omamoodi avantüüriks, sest tal ei olnud suurt ettekujutust, kuhu ta tööle tuleb.

Koostöös teatri juhtkonnaga otsustati, et Tuuleveski teatri 83. lavastuseks on klassikaline lavateos. "Otsustasime, et klassikalistest tükkidest on kõige mõttekam lavastada "Tuhkatriinu" ehk – nagu bulgaaria keeles öeldakse – "Pepeljaška". See on ka meil populaarne muinasjutt. Kuna see on rahvusvaheline klassikaline teos, siis otsustasime, et see on meie esimeseks koostööks parim valik. Usun, et see on ka teatrile kasulik, sest lapsed armastavad seda muinasjuttu," ennustas Sabi Sõbjev lavatükile publikumenu.

Kuigi Tuuleveski etendused on vene keeles, käib teatrijuhi Valentina Furssova sõnul neid vaatamas ka palju eesti lapsi.

"Jõhvis tuleb meie etendustele väga palju eesti keelt kõnelevaid lastevanemaid. Kusjuures meile on kurdetud, et piirkonnas on vähe lasteetendusi, mis on eesti keeles, ning nii käiaksegi vaatamas venekeelseid etendusi. Kui ma olen tundnud muret, kas laps ikka saab kõigest aru, on lastevanemad öelnud, et pole hullu, me tõlgime talle vaikselt ja ei sega näitlejaid," rääkis teatri Tuuleveski direktor Valentina Furssova.

Eelmisel hooajal andis Tuuleveski 242 etendust. Umbes sama palju etendusi seisvat ees ka alanud hooajal.