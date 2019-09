Tallinna arhitektuuribiennaal avati rahvusvahelise näitusega "Ilu loeb"

Näituse kuraator Yael Reisner tõstab fookusesse ilu ja esteetika olulisuse, millest aastakümneid enam pole räägitud. "Kõik arhitektid teavad, et ilu on tühi mõiste ja mitte keegi ei kasuta seda," sõnas ta ja lisas, et see on olnud nii viimased 80 aastat. "Inimesed tänaval mõtlevad, et arhitektid ilustavad maailma, aga seal on paradoks, minu ambitsioon on olnud tuua see teema suhtlusse tagasi, et arhitektid mõistaksid paremini nii ennast kui ka teisi arhitekte üle maailma."

Näitus toob kokku ilu mõiste elukeskkonna mõistega, mis on üks olulisemaid teemasid tänapäeva arhitektuuris. "Ma palusin kaheksal arhitektil pakkuda ideid uue elukeskkonna jaoks," selgitas kuraator ja tõdes, et ta jättis nende otsustada, mida nad mõistavad elukeskkonnana. "Küsimus oli luua elukeskkond tänaseks, homseks või hoopis midagi uut, sest uued esteetikad on väga tähtsad."

Näitus "Ilu loeb" on Rotermanni soolalaos avatud kuni 17. novembrini.