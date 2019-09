"Plekktrumm" kummardab Marju Lepajõe ees

Saatejuht Joonas Hellerma kirjutas hooaja avasaate puhul ERR kultuuriportaalile sissejuhatava kommentaari:

"Teeme esimese saate pühendusega Marju Lepajõele. See oleks sümboolne žest mitmes mõttes. "Plekktrummi" seob Marju Lepajõega 2015. aastal tehtud intervjuu, mis andis hoogu saatele ja sai vaatajatelt palju heatahtlikku tagasisidet.

Viimastel aastatel kujunes Lepajõest avalikkuses särav kultuuri ja humanitaaria nimel kõneleja, tema rohked teadmised, tabavad seosed ja teravmeelne karakter olid valgustavad nii eriala inimestele kui laiemale avalikkusele. Hooaja esimesse saatesse oleme kutsunud tema kolleegi, klassikalise filoloogi Janika Pälli. Ta on avara vaatega antiigitundja, kes sarnaselt Lepajõele on olnud osaline mitmete väärttekstide tõlkimisel eesti keelde*.

Esile võib tõsta kreeka lauliku Hesiodose eepost "Tööd ja päevad"*, mis on Homerose teoste kõrval üks Euroopa kirjanduse algtekste. Kui palju Euroopa ja sealhulgas eesti kultuuri aluseks olev antiikkultuur meie praegust elu mõjutab ja mida niisuguste allikate tundmine inimesele anda võiks?

Muuhulgas tuleb Janika Pälliga juttu rahvusvahelisest tõlkijate päevast, mida maailm septembri lõpus tähistab. Tõlkijate tähtsust on eesti kultuuri puhul peetud äärmiselt oluliseks, sest ainult nende kaudu saab eesti keeles ühenduse kogu maailmakultuuri rikkustega. Avasaatega paralleelselt on Marju Lepajõe mälestusfond kuulutanud välja stipendiumikonkursi."



* Janika Päll on tõlkinud fragmente erinevatelt autoritelt, mahukamate tekstide puhul on ta olnud osaline tõlkijate rühmades. Nii on esile tõstetud Hesiodose puhul tõlkijaid veel.

"Plekktrumm" on eetris esmaspäeval kell 21.30 ETV2s.