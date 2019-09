Liis Ring avaldab teise sooloalbumi

Liis Ring on Eesti muusikamaastikul toimetanud juba kümmekond aastat, algselt erinevate bändide koosseisudes (Animal Drama, Mirabilia, Talamak). 2014. aastal ilmus esimene täispikk album "Fables of a Faraway Land" sooloartistina, tookord veel cirkli nime all. Kahe täispika plaadi vahel andis ta ise välja ka paar minialbumit: "Satori" 10" vinüülil (2016) ja "Åker" kassetil (2018).

Plaadil olevad kaheksa lugu moodustavad kokku justkui kuuldemängu, muusikalise helirännaku läbi Liis Ringi kõrvade ja teda ümbritseva maailma.

Väljendil "Woolgathering" on kaks tähendust – sõnasõnalt tähendab see villa kogumist lammastelt, kuid tihtipeale kasutatakse teda iseloomustamaks rändavat ja unistavat meelt, selgitas Ring.

"Tundub, et minu heliloomingussegi on kandunud teatav pidetus, mis tingitud muutuvatest oludest ja maastikest mu ümber ning sees. Enamik lugusid on salvestatud just nende paikades, kus ma nad kirjutasin, ja ka ajaliselt lähedal loomise hetkele," jätkas ta.

"Lood liigituvad mitmes mõttes kergemuusika kompositsioonideks, kuid kaste, milles neid serveeritakse, pole päris traditsiooniline. Loodan kuulajas äratada huvi meid ümbritsevate ruumide ja nendes peituvate helide teadliku kuulamise vastu läbi nende põimimise popmuusikasse, ja julgustada meeli kaugele rändama," märkis Ring.

Samas ei piirdu ta oma loomingus vaid muusikaga, vaid on loonud ka kogu visuaalse poole – ta on plaadi kujunduse ja kaanefoto autor, samuti on ta ise teinud videod singlilugudele "du&jag" ja "Juta".

Plaadi esitluskontserdid toimuvad 15. septembril Tartus Tähtvere Õunaõuepäeval (Vikerkaare 9, üles astub ka Argo Vals) ja 19. septembril Tallinnas Balta Baaris (Kopli 4). Pärast kontserti toimub ka autogrammiriitus.

Õunaviksi veebis ounaviks.ee saab kuulata-vaadata plaadi singlilugusid ja videoid. Koos plaadiga ilmub ka Õunaviksi leht Mahlapress, kust saab lugeda Liis Ringiga intervjuud.