Harry Kõrvits: mulle ei meeldi, kui mu nägu on kogu aeg kuskil ekraanil

"Tuleb lihtsalt mõistusele tulla," märkis Kõrvits vastuseks saatejuht Margit Kilumetsa küsimusele, et mis peab inimesega juhtuma, et ta ühel hetkel otsustab jätta selja taha suurlinna tuled ja kolib ära saarele.

"Linnas ei ole mitte midagi huvitavat. Kui sa tahad iseendaga midagi saavutada, siis on maal selle jaoks kõige paremad tingimused." Linn tekitas stressi, tunnistas ta. "Ma kujutaks praegu ette, et ma peaks elama linnas. Ma ei oskagi enam seal midagi teha. Ma tunnen, et ma olen tervem. See on kõikide teie tulevik."

"Kõik, mis ma olen elus saavutanud, olen ma ise saavutanud, mille üle ma olen uhke, seepärast et ega mind ei ole keegi selles mõttes abistanud. Kõik, mida ma olen tahtnud, olen ise saavutanud hambad ristis. Aga mul on elus olnud õnne. See, kust ma olen läbi kukkunud, on alati olnud selleks hea, et minna edasi kõrgemale astmele."

Kõrvits tunnistas, et on olnud hetki, kus ta on pidanud end läbikukkunud näitlejaks, aga seda hetkeni, kuni ta sai teeneliseks. "Ma olin üks viimaseid ENSV teenelisi näitlejaid. Tegelikult pidi selle saama Heino Seljamaa, aga Seljamaa tuli juua täis peaga etendusele ja ütles, et tema ei saa ja saan mina. Ma mõtlesin, et midagi on siin ikka väga mäda, kui tegelikku tööd ei hinnata. Ühiskond oli selline, et igas teatris peab olema linnukene kirjas. Nii tehti ka minuga ja siis ma vaatasin, et ei, see asi niimoodi ei lähe."

Pärast seda läks mitukümmend aastat enne, kuni näitlemine Kõrvitsa ellu tagasi tuli. "Ta on kuidagi jälle juhuslikult [tulnud jah]. Kõik ebamugavad rollid – tehasedirektor, ülemused. Ma pole üldse selline tüüp," märkis ta oma viimase aja rollide kohta, millest üks oli roll telesarjas "Naabriplika", kus ta mängis üht peaosalist, vallavanemat.

"Aga mul on selles mõttes elus vedanud, et ma olen teinud ühte rolli, pannud n-ö nagu gaas põhjas, ja siis on olnud paus. Ega mulle ei meeldigi, kui mu nägu on kogu aeg kuskil ekraanil," tunnistas ta.

Kõrvits kutsuti osalema ka filmis "Talve". Roll meeldis talle, sest see oli ajalooline. "Mulle need tänapäeva asjad ei istugi. Ma parema meelega mängiksin kuskil ajaloolises filmis."

"OP" alustab uue hooajaga neljapäeval kell 20.00 ETV-s.