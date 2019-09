Klounipaari Piip ja Tuut punase nina ja maski taga peitub suur mure

Klounipaar Piip ja Tuut on koos mänginud juba rohkem kui 20 aastat, kuid päris lilleline nende teatritee olnud ei ole ning tundub, et läheb raskemakski.

Oma teatrimajas Toompeal algab Piibul ja Tuudul tänavu 10. hooaeg. Sel puhul on Piip otsustanud proovida lavastajaametit.

"Kui me muidu ennast kogu aeg lavastame, siis nüüd lavastan ma ühe miisukali "Kassid", mis on selline alates 4.–5. eluaastast, peredele, klassidele mõeldud imearmas lugu tänavakassidest, kes igaüks räägib oma lugu," rääkis Piibu kehastaja Haide Männamäe.

Muidugi ei tähenda see, et Piip ja Tuut kahekesi lavalt ära kaoksid. Nende seiklused jätkuvad, kuigi päris lilleline nende pikk teatritee olnud ei ole ja tundub, et läheb raskemakski.

"Kui ma laotasin need lavastuste plakatid lava peale laiali, siis ma tegelikult hakkasin tegelikult esimest korda tajuma seda mõõdet, seda kümmet hooaega," tõdes Tuudu kehastaja Toomas Tross

Männamäe märkis, et selle sama vungiga mõistagi ei jõua edasi minna.

"Selle kümne aastaga oleme me omal nahal teada saanud, et erateater, kes mängib väikesele vaatajale, seda ei ole võimalik erateatrina üleval pidada. See pole äri," sõnas Tross.

"Meie häda on see, et nii, kui me võtame mõne lavastusprotsessi ette, siis me samal ajal ju mängida ei saa. Aga kui sa ei mängi, siis sul ei tule ka tasu. See on see erateatri rõõm ja mure," lisas Tross.

Tross rääkis, et nende lavastusperioodid on väga lühikeseks kahanenud. "Me teeme lavastusi tihtipeale esinema sõites."

Männamäe selgitas, et kuivõrd Piip ja Tuut on juba valmis tegelased, siis neid ei pea nad looma lavastuse juurde. "Meil on vaja lihtsalt lugu selgeks saada. Siis me teeme proovi, tekstiproovi."

Praegu mängivad klounid rohkem kui 250 etendust aastas pea 30 000 inimesele. Kusjuures, Piip ja Tuut ei tee lavastusi ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele.

"Seda peame me muidugi kogu aeg ette söötma, sest keegi ei tule selle peale, et "vaataks, mis täiskasvanute lavastused Piibul-Tuudul täna on". Nüüd juba on ehk nähtud "Hamletit", "Cabaret Siberiat" või "Lummust"," tõi Männamäe välja.