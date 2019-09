Edasi jätkab ka paberis

Tegemist on on üldhuviajakirjaga, mis avaldab tekste ühiskonnast, ettevõtlusest, kultuurist ja elust. Ajakiri on väljaandja Janeck Uibo sõnul mõeldud lugejale, kes on tähelepanumajandusest väsinud, kuid tahaksid siiski ajakirjandusest midagi lugeda.

Edasi sügisnumbris leidub pikk intervjuu Luminor panga juhi Erki Raasukesega, kaasautoritena astuvad üles Kadri Liik, Viljar Arakas, Tõnu Õnnepalu, Tiina Kaukvere, Ilmar Raag, Jüri Kolk, Eia Uus, Hedvig Hanson, Hannes Kuhlbach jpt. Kokku 100 lehekülge lugemist pikemaks ajaks.