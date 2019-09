Rakvere teater alustab hooaega uudislavastusega "Nagu peeglis"

Kaks aastat tagasi Viljandi kultuuriakadeemia lõpetanud Grete Jürgensonile oli hullumeelse Karini roll Rakvere teatris esimene peaosa. "Iga näitleja ootab rolli, mis esitab talle väljakutse. Ta ootab rolli, teksti, mis varjab endas saladusi, käike, mida sa võib-olla aimad, ja see ongi huvitav, et kas ma saan need kätte, kas ma leian need üles. See on huvitav otsing ja see kõik käib ju koos partneriga ja koos lavastajaga. Ei ole nii, et mina üksi teen," arutles Jürgenson "Aktuaalses kaamera".

Ta lisas, et prooviperiood oli üsna pikk. "Ja see atmosfäär, see õhk, mis valitses, oli tohutult kerge, vaimukas, vaba, julge ning lihtne, selle sõna kõige paremas mõttes. Nii on tohutult hea töötada," lausus Jürgenson.

Karini teismelist venda mängib Märten Matsu. Karini arstist mees on Madis Mäeorg. Ingmar Bergmani autobiograafiliste sugemetega pereisa rollis astub üles Tarvo Sõmer.

Lavastaja Madis Kalmeti sõnul ei olnud näidendi "Nagu peeglis" jaoks raske Rakvere teatri näitlejate seast sobivaid persoone valida. "See on sisetunne. See on teadmine, et kui sa oled valinud endale meeskonna ja seadnud endale sihi, siis sa usud, loodad ja armastad neid. Ja nad on just need, keda sa vajad. Ja loodetavasti nemad vajavad jälle mind. Samamoodi," arutles Kalmet.

Lavastusel "Nagu peeglis" on soovituslik vanusepiirang 15 aastat.