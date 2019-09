Galerii: Kirjandus tulvab Koidula tänaval

Läinud nädalal teatas filmimees Ilmar Raag, et annetab oma DVD-kogu Narva kolledžile. Kogu on esinduslik, sest nende filmide najal on Raag pidanud filmiajaloo loenguid ja sealt võib leida ka B-kategooria kino ning näiteks Hiina propagandafilme, sõnas Tõnu Karjatse raadio kultuurikommentaaris.