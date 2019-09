Endise kalatööstuse praht vormus Haapsalus kunstiks

Kunstnik kasutas oma tööde loomisel varemetest kogutud esemeid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Randmann-Mihkla sõnul ei taha me loomulikult nõukogude aega tagasi, kuid samas on oluline mäletada möödunut.

"Viie aasta jooksul olen ma käinud seal ja kogunud kõiksugu materjali, mida üldiselt prahiks nimetatakse, ja siis ma olen tõstnud need oma piltide sisse. Nii on minu piltides pigem kombinatsioon nendest esemetest see, mis annab edasi nende tööde mõtte ja sõnumi, mitte ma ei lahka mingite konkreetsete inimeste elusaatusi," selgitas näituse autor.

Koos näitusega "Sprotid õlis" sai valmis samanimeline raamat, mille kujundas Egon Erkmann ja toimetas Tiina Brock.