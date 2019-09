Iisakus avati Eesti juurtega Peterburi kunstniku Mihkel Päbuse näitus

Neljalehelises raamatus on ühel leheküljel kaks pilti, mida saab valguse abil huvitavamaks varjutada. Kunstnik Mihkel Päbus soovib, et tuntud muinasjuttude põhjal tehtud raamatuid vaataks lapsed koos täiskasvanutega.

"Kuna nendes raamatutes puuduvad tekstid, siis peavad lastevanemad rääkima lastega ning kas vastama nende küsimustele või selgitama piltidel toimuvat. Kaheksa pildiga kõike muinasjutus toimuvat ju lahti ei räägi: see pole nagu koomiks, kus on palju pilte, ning koomiksiteski on tekst abiks. Nii peavadki vanemad lapsega suhtlema, " ütles kunstnik Mihkel Päbus.

Iisaku kihelkonna muuseumi direktor Mari Oolberg lisas: "See muinasjutt on nagu pisikene aken ainult, kust see mõte saaks edasi minna lendama. Ja mis võiks veel ilusam olla kui rääkida seda muinasjuttu koos ema või isaga või vanaemaga või miks mitte ka vanaisaga. Tõesti armas mõte."



Peterburis elav kunstnik Mihkel Päbus pole seda nime kandnud kogu elu. Nime eestistama ajendas teda avastus, et tema juured on Eestis, täpsemalt Iisaku lähistel. Esivanemate jälgede uurimine viiski kunstniku Iisaku kihelkonna muuseumisse. "Siis vaikselt kooruski välja, et ta on kunstnik ja tegeleb sellise huvitava alaga nagu siluettide välja lõikamine. Ja kui ta saatis oma näidiseid interneti teel, siis tundus see nii huvitav, et mõtlesime, et see on just täpselt see, mida oleks tore sügisel näidata, kui varjud lähevad pikemaks. Ja nüüd ongi varjud meil toas," rääkis muuseumi direktor Mari Oolberg.

Siluettmuinasjuturaamatute näitus jääb Iisaku muuseumis avatuks 10. oktoobrini. Soovijad saavad muinasjuttude vaatamisele lisaks tellida ka varjuteatri õpitoa.