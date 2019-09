Galerii: Liis Ring esitles uut albumit "Woolgathering"

Liis Ring sõnas, et enamik lugusid on salvestatud just nende paikades, kus ta nad kirjutas. "Lood liigituvad mitmes mõttes kergemuusika kompositsioonideks, kuid kaste, milles neid serveeritakse, pole päris traditsiooniline," kinnitas ta ja lisas, et loodetavasti äratab ta kuulajas huvi meid ümbritsevate ruumide ja nendes peituvate helide teadliku kuulamise vastu.

Plaat "Woolgathering" on salvestatud 2016. kuni 2019. aastani. Kõik lood on kirjutanud, produtseerinud ja mixinud Liis Ring, välja arvatud "du&jag", mille kaasprodutsendiks oli Ludvig Sjöstrand.

Kuula plaati: