Järgmisel nädalal alustab tööd keelerong

Keelerong väljub 24.–26. septembril Tallinnast Narva kell 11.41 ja Narvast tagasi Tallinnasse kell 14.22. Keelerongi tegevused toimuvad spetsiaalses vaguniosas ning oodatud on kõik rongireisijad olenemata soetatud pileti klassist. Keeleõppes osalemine on reisijatele tasuta.

Esimese keelerongi saadab teele eesti keele aasta korraldustoimkonna esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner, kes kutsub reisijaid üles kasutama rongisõidu aega otstarbekalt. "Rongis sageli loetakse või töötatakse arvutis. Reisiaeg on väga kasulikult veedetud ka siis, kui see sisustatakse keeleõppega," sõnas Kärtner.

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja juhataja Margarita Källo julgustab kõiki keeleõppest huvitujaid üritusest osa saama. "Kõik Tallinna–Narva liinil reisijad, sõltumata keeleoskuse tasemest, on oodatud spetsiaalsesse eesti keele vagunisse, kus eesti keele majade õpetajad viivad kogu rongisõidu ajal läbi erinevaid keeleõppemänge ja -harjutusi. Kõik tegevused on organiseeritud selliselt, et reisijad saavad liituda endale sobival ajal," selgitas Källo.

Lisaks keeleõppemängudele ja -harjutustele on võimalik sõidu ajal saada keelenõu, saata oma armsale sõbrale keelerongi postkaardi või kuulata taskuhäälinguid. Kõikide osalejate vahel loositakse välja ka auhindu, mille on välja pannud Elron, Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele maja.

Keelerongi väljumisega tähistatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja kuulutatud eesti keele aastat ja Eesti Instituudi eestvedamisel 23.–29. septembril peetavat üleilmset eesti keele õppimise nädalat.