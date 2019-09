Eesti kunstnik lõi lätlastega fotosilla

Ei juhtu just iga päev, et Läti kultuuriinimesed otsivad üles Eesti fotokunstniku ja kutsuvad teda Lätti oma personaalnäitust tegema. Tõnu Noorits pani kokku oma rohkem kui kolme aastakümne fotolavastused ja näitab neid nüüd Valmiera muuseumi näitustesaalis. Osa väljapanekust on pühendatud Läti fotomeistrile Gunars Bindele.

Sellist valikut Tõnu Nooritsa loomingust, nagu nüüd väljas Valmieras või eestipäraselt Volmaris, pole eestlased näinud. "Ajas rändaja" toob ühte saali kokku fotokunstniku viimaste aastakümnete vallatused ehk fotolavastused. Sealt võib leida Nooritsa bioloogitausta, Nõukogude süsteemi vastasust, ideaalide muutumist. Mustvalgelt ja värviliselt.

"See on minu esimene näitus Lätis ja lätlastele. See loob omaette aktsendi. Kui piisavalt kaua sel alal tegutsenud - minul on see pisut alla 40 aasta -, siis esimese näituse puhul lõhnab see ikka retrospektiivi järele. Sa tahad näidata oma paremikku. Seepärast olengi valinud möödunud sajandi mustvalge foto perioodist need tööd, mis on palju tunnustust toonud Eestile ja mulle endale. Ja mõned on ka otseselt seotud Lätiga. Näiteks Gunars Bindele pühendatud seeria," tutvustas Noorits "Aktuaalsele kaamerale".

Tõnu Nooritsa tööd on pälvinud mitu rahvusvahelise fotograafiaföderatsiooni kuldmedalit. Lätis sellist kunstnikku pole.

"Siin näeme palju vabas vormis kunsti. Meil Lätis sellise tehnika analoogi pole, nii et selliseid töid nagu Tõnul pole nähtud. Meie arvates on Eesti kunstis palju, mida uurida ja avastada," kommenteeris Valmiera kultuuriprojektide juht, kunstiteadlane Liene Jakobsone.

Volmaris oli kohal Silver Vahtre, kellega koos loodi 90ndail loominguline kollektiiv KYNA. Vahtre on ka Isamaa omaaegse "Plats puhtaks" reklaami autor.

"Ma arvan, et meil polegi olnud kunagi vaja väga palju vaielda. Oleme mõistnud teineteist kas nüüd just jäägitult, aga 90 protsendi ulatuses küll. Ja tööd, mis me koos oleme ette võtnud, on kõik olnud edukad," selgitasid Vahtre ja Noorits.

Kui oskaks maalida, siis võib-olla maaliksin selliseid töid, ütleb Tõnu Noorits. Aga just see, kuidas ta oskab fotoaparaadiga joonistada, pakub lätlastele suurt huvi.