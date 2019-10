Otseülekanne tulemas: Mart Kivastik seisab "Taevatrepil"

Kirjaniku ja filmilavastaja Mart Kivastiku värske teos "Taevatrepp" on romaan ajast, muusikast, sõprusest ja armastusest lapsepõlve ja tänapäeva Tartus. Tallinnas esitletakse raamatut 18. oktoobril kell 16 Viru Keskuse Rahva Raamatus. ERR kultuuriportaal kannab sündmuse üle ja salvestab videos.

Esitlusel on kohal autor, katkendeid raamatust loeb näitleja Tõnu Oja, Kivastikult küsib küsimusi Katrin Tegova.

Sisust: viimsel hingetõmbel usaldab Uule tema kunstnikust sõber Georg saladuse, kuidas käia minevikus. Uu on insener ja imedesse ei usu, aga trikk toimib! Minevikus on mõnus, igavene suvi ja Procol Harum, pikad juuksed, tüdrukud ja Jenkki näts. Päriselus on sügis, sõbrad kiilakad ja kibestunud, tüdrukud abielus ja isa, kes vanasti oli spordimees, põeb Alzheimerit. Miski ei kisu siia tagasi. Lõpuks peab Uu siiski otsustama, kuhu jääda või kuidas üldse.

Raamatu "Taevatrepp" toimetaja on Margit Kuusk, kujundaja ja küljendaja Heiki Kähr. Raamatu on välja andnud kirjastus Väike Öömuusika. Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

Varem on Kivastikul ilmunud romaan "Vietnami retsept", mitmeid jutustusi, novellikogusid ning näidendeid. Viimane jutukogu "Armastuse vormid" ilmus 2017. Ta näidendeid on lavastatud paljudes teatrites, viimati 2018 "Kostja ja hiiglane" Viinistul (R.A.A.A.M). Mart Kivastik on mängufilmide "Üks mu sõber" ja "Õnn tuleb magades" stsenarist ja režissöör.