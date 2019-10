Muusikapäeva otseülekanne kell 17.35: Ellerhein trammis nr 2

Tallinna V arhitektuuribiennaali pealkiri "Ilu loeb" kõlab intrigeerivalt. 20. sajandil on ilu seostatud pigem pinnapealsuse ja vana maaima tagurlike väärtustega ning ilust vähemalt arhitektuuri kontekstis palju ei räägitud. Biennaali peakuraator dr. Yael Reisner on aga ilu teemaga arhitektuuris tegelenud süvitsi ning jõudnud järeldusele, et ilul on sootuks sügavam tähendus kui pelgalt hetkeline vau-efekt.