Uuel näitusel on väljas Eesti kunsti kartulid ja hakklihakaste

Galerii perenaise Kadri Alesmaa sõnul on Endel Saarepuu kunst läbi ja lõhki selline, mida ei ole vaja kellelgi karta. "Saarepuu teosed on kõige paremas mõttes nagu Eesti kunsti kartulid ja hakklihakaste - kodumaine, aus, lihtne ja südamlik, isegi kõigi laste lemmik. Iga puukuju puhul on Saarepuu jaoks oluline selle puu lugu, kust ja kuidas üks või teine puu temani on jõudnud, ka selle vorm ja omadused, mis aitavad puus peituva välja päästa. Tulemuseks on unenäoline ja mütoloogiline puumaailm, mida on igaühel huvitav vaadata," rääkis Alesmaa.

Tallinn Art Space'is on väljas Saarepuu puuskulptuurid – toolid, lauad, anumad ja muud vigurid, aga ka pliiatsijoonistused, sealhulgas viimase talve jooksul valminud kaardipakk.

Näitus jääb avatuks 15. oktoobrini. Varasemalt on Saarepuu näitustega üles astunud Viimsi rannarahva muuseumis, Tam galeriis, Draakoni galeriis, Kuressaare lossis, Munkadetaguses tornis ja Kodulinna majas.