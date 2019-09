Tartus jõudis lavale lõhnakujundusega tantsulavastus

Tavaliselt võtab publiku teatrisaali sisse astudes vastu kaaskülastajate parfüümisegu. Kalli Pikase uue tantsulavastuse puhul aga täidavad saali apelsinide ja mee magusad aroomid, mis loo jutustamisele kaasa aitavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tegemist on lõhnadega, mis sümboliseerivad eelkõige küpsust, küllust, armastust, elujõudu, rahulolu, rõõmutunnet - kõike, mis on meie kõigi ja sealhulgas ka mesilaste elus kesksel kohal," selgitas tantsija, lavastuse lõhnakujunduse autor Inna Sidoruk.

Just mesilased on ka lavastuse peategelased. Kalli Pikas on õppinud nii tantsu kui ka maalimist, seega on tema tantsulavastused inspireeritud värvist.

Seekordne lavastus kannab pealkirja "Oranž", mis räägib lavastaja sõnul põlvkondade vahetumisest ja naistest.

Pikasel ei olnud alul plaani lavastust lõhnakujundusega eriliseks muuta. See mõte tuli "Oranžiga" töötades ja värvi kaudu loo jutustamiseks vahendeid otsides.

"Ikkagi tuleb minu jaoks enne värv, tulevad pildid ja tulid kõigepealt apelsinid. Ma mõtlesin algselt lihtsalt, et kui palju me peame neid koorima, et see lõhn jõuaks saali, et see on ju niivõrd mõnus. Sama tunni lõpus tuli üks tantsija minu juurde ja ütles, et see ei ole üldse kuidagi keeruline," rääkis Pikas.

"Ei ole midagi salamasinatega tegemist, aga küll on meil selleks spetsiaalsed seadmed, mis läbi ventilatsiooni toovad lõhnu vaatajateni," rääkis Sidoruk.

"Oranž" jõuab lavale nii Tartus, Tallinnas kui ka Viljandis.