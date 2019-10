"Mind on viimasel ajal huvitanud klubimuusika ja ööelu erinevad ilmingud muusikas ning lugudes," selgitas Ocean. "Nii et ma olen praegusel ajal uurinud palju just nende skeenedega seotut: Detroiti, Chicagot, teknot, house'i Prantsuse elektroonikat ...," vahendas Consequence of Sound.

Ta lisas, et kuigi ta kasvas üles New Orleans'i bounce-muusika skeenes, ei ole ta uue plaadi tegemisel seda lähtepunktiks võtnud. "Ma olen tulevikku suunatud."

Ocean märkis, et fännid võivad arvestada sellega, et tema albumid on tulevikus sõltumatult produtseeritud, kuna ta otsustas pärast tüli plaadifirmaga Def Jam kolm aastat tagasi nendega koostöö lõpetada.

"Ma olen olnud sõltumatu alates 2016. aastast ja plaanin seda olla veel mõnda aega," sõnas ta ja märkis naljatades, et tal on hea krediidireiting, nii et kui ta laenu vajab, läheb ta panka.

Kuigi tema eesolev album saab olema ise välja antud, andis ta mõista, et ta on praegusel ajal huvitatud projektidest, mis on oma olemuselt kollaboratiivsed.

"Ma arvan, et tahaksin mõneks ajaks eemalduda tööst, mis on oma olemuselt üksildane. Ma pole kunagi olnud bändis ja mul pole kunagi olnud kaaslaulukirjutajat. Nii et ma olen alati veetnud palju aega üksi muusikat kirjutades ja töötades. Mulle meeldivad selle protsessi osad, kus töötan koos sessioonimuusikute, teiste plaadiprodutsentide või kaasategevate artistide ja külalisvokalistidega. Olen üritanud leida aega, et teha seda rohkem ja leida end kohtadest, kus kus ma pole asjatundja."

Refereeritud intervjuu ilmus algselt väljaandes W Magazine.