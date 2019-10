Selgusid aasta muusikapreemiate laureaadid

Tseremoonia kunstiline juht oli Kaspar Mänd, lavastas Jaak Prints. Üritust kandis üle ERR kultuuriportaal ja Klassikaraadio.



Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital tunnustas aastapreemiatega hooajal 2018/19 enim silma paistnud muusikategelasi ja -kollektiive. Sihtkapitali esimees Tiia Teder: "Eesti muusikal läheb suurepäraselt – sündinud on palju uut heliloomingut ja ka vana, traditsiooniline muusika on saanud uue kuue. Aina rohkem kõlab Eesti muusika mujal maailmas. Täname selle eest meie tänavusi laureaate ja tunnustame muusikute pühendumist oma tegevusele, mis pakub paljudele inimestele suurt rõõmu ja osasaamist muusikast. Muusikal on suur ülendav jõud."

Sihtkapitali nõukogu, kuhu kuuluvad veel Kerri Kotta, Mart Laas, Kristjan Randalu, Janek Murd, Marika Pärk ja Timo Steiner, valis laureaadid välja avalikult esitatud kandidaatide hulgast. Tänavu anti välja kümme preemiat suurusega 5000 eurot, millega kaasneb Kultuurkapitali meene "Jonnakas", mille autorid on Risto Tali ja Rait Siska.

Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia laureaadid:

Reinut Tepp – tegevus varajase muusika interpreedina rahvusvahelisel tasemel

Ia Remmel – viljakas töö Eesti muusikaajakirjanduses

Mihkel Mälgand – väljapaistev loominguline tegevus Eesti džässis

Allan Vurma – vokaaltehnika uurimine ja kõrgtasemel teaduspublikatsioonid

Aavo Ots – panus Eesti puhkpillimuusikasse

Mari Kalkun – sisukas loominguaasta

ISCM World Music Days korraldustiim – erakordse muusikasündmuse korraldamine Eestis

Kaspars Putniņš – pühendunud tegevus Eesti muusikakultuuris

Märt Matis Lill – ere loominguaasta ja "Suidsusannasümfoonia"

– ere loominguaasta ja "Suidsusannasümfoonia" Ansambel Una Corda koosseisus Ene Nael, Liis Viira ja Kristi Mühling – Eesti nüüdismuusika edendamine

Eesti Muusikanõukogu tunnustab alates 2002. aastast preemiaga Eesti muusikuid või muusikainstitutsioone, kelle tegevus on kaasa aidanud Eesti muusikavaldkonna arengule. Preemia on tunnustus kogu senise tegevuse eest. Eesti Muusikanõukogu liikmete poolt üles seatud kandidaatide hulgast valis laureaadid välja žürii, kuhu kuulusid Eesti Muusikanõukogu juhatus ja annetajate esindajad. Preemiaga kaasneb meene, mille autor on Kristiina Oppi.

Eesti Muusikanõukogu muusikapreemia laureaadid:

Heliloomingupreemia – Timo Steiner – piire laiendav looming

Interpretatsioonipreemia – Toomas Vavilov – silmapaistev klarnetikunstnik

– silmapaistev klarnetikunstnik Preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest – Aare Tammesalu – missioonitundega kontserdielu rikastaja

Muusikapreemiate väljaandmist toetasid Maarja ja Indrek Neivelt, Eesti Autorite Ühing ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital.