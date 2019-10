Suri filmikunstnik ja režissöör Tõnu Virve

Laulu- ja tantsupidude uuring näitab selgelt, et mida rohkem on inimesi ühe kollektiivi juures palgal, seda enam areneb ja kasvab kollektiiv. Väga loogiline. Ainult et oleksime tänulikud, kui meil oleks inimliku palga peal kasvõi dirigentki, muidu ikka ainult lilled ja kommikarp, kirjutab Rasmus Puur.