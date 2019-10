Taago Tubin toob lavale maagilis-realistliku ja ökoterroristliku loo

"Minu haukuv koer" kahest üksildasest inimesest, kes elavad oma tardunud elusid ning satuvad ootamatu loomkülalise abil looduse ja tsivilisatsiooni piire avastama. Müstiline ja samal ajal realistlik draama keskendub viimasel ajal vast kõige aktuaalsemale kliimakaitse teemale.

"Ühest küljest on ta äärmiselt lihtne lugu, aga tänu sellele, et ta on hästi lihtne lugu ja lihtsasti loetav loolises mõttes, sisaldab ta väga palju olulisi küsimusi või tähendusvälju. Sunnib meid vaatama seda sama sõna "ökoterrorism" natuke teises vääringus. Või et kas pole mitte tõeline ökoterrorism see, mida inimkond on siiamaani teinud ja teeb loodusega," selgitas Tubin.

"Minu haukuvas koeras" mängivad laval Toomas Täht ja Ingrid Isotamm. Tähe sõnul pole temal ja Isotammel laval lihtne.

"Selline salto mortale võiks selle kohta öelda. Tegevus toimub väga kiiresti, on väga palju üleminekuid, vahetusi ehk siis tuleb väga kiirelt ümber häälestada ennast erinevatele situatsioonidele. Tegevus toimub tõesti kiiresti, et hea kui vaataja järele jõuab," rääkis Täht.

Lavastust saab näha oktoobris ja novembris seitsmel korral.